«Моему смокингу семь лет, и я его до сих пор ношу». Бренд I.B.W. из Екатеринбурга почти 10 лет создаёт базовую одежду, выставляется на модных показах и планирует масштабироваться на территории всей страны

Бренд I.B.W. (ideal basic wear, «идеальная базовая одежда». — Прим. ред.) появился в Екатеринбурге в 2015 году. Компания специализируется на создании простых и качественных вещей с универсальным кроем и пропорциями для женщин. Как говорит создательница I.B.W. Оксана Паникер, их покупатель — это человек, который осознанно относится к выбору одежды.

В рамках совместного проекта «PRO бизнес импортозамещение» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы поговорили с Оксаной Паникер о том, почему в гардеробе каждой женщины должно быть маленькое чёрное платье и в чём секрет успеха развития бренда.

«Первый капитал на бренд был всего 150 тысяч рублей. В это время у меня не было никаких навыков, поэтому всему приходилось учиться на собственном опыте. Сейчас мы подошли к тому, что стали изготавливать одежду высокого качества. Для нас важно устойчивое развитие компании. По крайней мере, мы движемся в этом направлении. На данный момент в уральском регионе мы являемся одним из лидеров продаж на площадке универмага “Большой”, где представлено более 100 российских брендов, и являемся лидерами продаж в торговом центре “Гринвич”. Следующий наш шаг — выход на федеральный уровень и открытие 20-25 магазинов по всей России», — делится Оксана Паникер.

Производство бренда находится в историческом здании — Доме печати в Екатеринбурге. Здесь же изделия проходят все этапы производства. В большом светлом пространстве Оксана вместе с командой разрабатывают коллекции, выбирают ткани. Швеи и закройщики, а также менеджеры по продажам работают рядом. В этом году бренд принял участие в «Московской неделе моды» и вошёл в топ-100 лучших. Этот показ для I.B.W. был уже четвёртым за его 9-летнюю историю.

«Нам важно показать, как базовая одежда в зависимости от стилизации может выглядеть по-разному и отражать характер человека. Эту же идею мы подтверждали своей коллекцией на “Московской неделе моды”. В основе создания образов также была базовая одежда, но мы смогли по-разному её стилизовать, поэтому показ получился очень интересным», — делится впечатлением Оксана Паникер.

Лекала команда разрабатывает самостоятельно. Идеи фасонов и то, как вещи будут сочетаться друг с другом, Оксана Паникер придумывает сама. Помимо полного цикла производства одежды, в офисе бренда работает креативный отдел, есть фотозона, где девушки фотографируют свои изделия для сайта.



«Мы стараемся, чтобы у нас всё было идеально, чисто и красиво. Пуговка к пуговке. Всё это для того, чтобы ускорить процесс производства. Если нам что-то нужно, мы знаем, что всё лежит на своих местах. Для съёмки одежды у нас есть отдельная комната с зеркалами в полный рост, также есть гардеробная, где можно взять аксессуары и дополнить образ», — рассказывает менеджер по продажам Кристина Калимулина.

На производстве покупательницы могут примерить одежду с различными аксессуарами и обувью. В гардеробной, кажется, есть всё: от шляп с широкими полями до десятков пар туфель и сумок.

«Моему смокингу семь лет, и я до сих пор его ношу. Надо сказать, что мы создаём коллекцию не только из моих личных предпочтений, а исходя из насмотренности в целом и накопленного опыта в сфере моды. Одна из наших главных задач при создании одежды — комбинаторность изделий, то есть они все между собой должны сочетаться», — рассказывает Оксана Паникер.

К 2025 году команда готовит новую коллекцию. По словам Оксаны, миссия компании заключается в продвижении идей slow fashion в противовес fast fashion-маркам.

«Fast fashion-марки — это бренды, которые работают по быстрому формату. Вещи приходят в магазины буквально с подиума, идентичные или очень похожие. Вы все их знаете — это Zara, H&M. Наш бренд — это slow fashion. То есть мы большое внимание уделяем качеству вещей, не торопимся их производить быстро, не стремимся быть супертрендом, который через 2-3 месяца выйдет из моды, и нужно будет покупать новую одежду. Мы сосредоточены на списке базовых вещей», — объясняет основательница бренда.

Бизнес предпринимательницы начинался с единственной в ассортименте юбки-солнце, на первые вложения был куплен материал, сшиты изделия и зарегистрирован товарный знак. Сначала изделия продавали подругам и через социальные сети, затем в линейке стали появляться брюки, рубашки и костюмы. Оксана Паникер рассказывает, что некоторые жакеты команда I.B.W. может тестировать и что-то менять в них в течение 1-2 лет.

«Помогла мне вера в мою идею. Я адепт базового гардероба, осознанного потребления. Мне очень нравится идея, что вещи должны служить долго, чтобы мы не относились к ним поверхностно. Мне самой очень хотелось, чтобы был бренд достойных базовых женственных вещей, которые я бы могла носить, чувствовать себя при этом хорошо и не тратить огромное количество энергии на то, чтобы комбинировать их», — убеждена Оксана Паникер.

Самым популярным изделием бренда являются базовые брюки-дудочки, которые в I.B.W. стали изготавливать ещё 8 лет назад. Также один из принципов компании — отказ от использования в изделиях натурального меха.

«В ДНК нашего бренда — женственность в противовес моде на объёмные вещи. Базовая белая рубашка, маленькое чёрное платье, двубортный жакет, юбка-карандаш — это как раз те базовые вещи, которые должны быть в гардеробе каждой женщины, так как в них можно отправиться куда угодно. Все изделия отличаются лаконичным кроем и продуманным дизайном, но самое важное, что они не только лаконичны, но и удобны», — считает создательница I.B.W.

Сейчас у I.B.W. есть флагманский магазин в ТРЦ «Гринвич» и корнер в универмаге BOLSHOY, где бренд на протяжении нескольких лет является одним из лидеров продаж, развиты онлайн-продажи и продажи на маркетплейсах. Также бренд работает оптом. Объём продаж I.B.W. составляет около 100 млн рублей в год.

В мае 2024 года I.B.W. стал участником международного модного проекта U'Fashion по продвижению брендов и дизайнеров Свердловской области и принял в своей штаб-квартире десятки гостей. Проект включает конкурс дизайнеров, Международную неделю моды UF LAB, биржи контактов и закупочные сессии, бизнес-миссии с иностранными партнёрами, паблик-токи и пресс-конференции с участием звёзд индустрии моды, которые пройдут в Екатеринбурге в конце августа.

Позволить себе составить полный базовый гардероб из вещей I.B.W. сможет не каждая девушка. Так, верхняя одежда обойдётся в среднем в 25 тысяч рублей, брюки — в 9 тысяч рублей, купить платье можно тоже примерно за 9 тысяч. Однако на вещи из прошлых коллекций весьма выгодные цены в разделе скидок. Оксана Паникер считает, что покупка одежды I.B.W. — это вложение вдолгую, так как вещь может служить её обладательнице много лет.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются импортозамещением. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес импортозамещение».