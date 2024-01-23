«Модернизация позволит снизить выбросы загрязняющих веществ коксохимического производства ещё на 140,7 тонны в год». ЕВРАЗ НТМК внедрит новую экологически безопасную технологию 

В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК до 2026 года в рамках нацпроекта «Чистый воздух» построят новые установки по производству электродного пека. Стоимость работ оценивается в более чем 3 млрд рублей, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе предприятия.

Согласно проекту, будут закрыты устаревшие пекококсовые батареи и внедрена принципиально новая экологически безопасная технология, позволяющая выпускать до 60 тысяч тонн продукции в год. В результате комбинат получит новую товарную продукцию: пек марок Б, Б1, В и В1.

«Также в рамках проекта будет построен полностью закрытый участок по подготовке и очистке смолы, которая будет поступать в два изолированных трикантера. После удаления шламов из смолы методом перегонки будут производиться различные марки пеков», — отмечают в ЕВРАЗе.

Всё оборудование участка электродного пека — кубы, насосы, пекоприёмники, резервуары для электродного пека и пековых дистиллятов, аппарат воздушного охлаждения, модульная градирня технической воды, модульная воздухокомпрессорная станция — будет объединено коллектором. Отработанные газы после промывки в санитарном скруббере будут направляться на каталитическое дожигание. Все воздушники и коллектор оборудуют паровыми рубашками и теплоизолируют. Также будет построено новое энергетическое оборудование: подстанции, насосные и теплообменники.

«Вывод из эксплуатации пекококсовой батареи 1958 года и переход на производство нового вида пекового кокса — это седьмое мероприятие ЕВРАЗ НТМК в рамках проекта “Чистый воздух”. Модернизация производства позволит снизить выбросы специфических загрязняющих веществ коксохимического производства еще на 140,7 тонны в год, также мы повысим безопасность труда и улучшим условия работы наших сотрудников», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.