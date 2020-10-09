Модельное агентство из Екатеринбурга провело под Нижним Тагилом благотворительный показ мод в пользу тяжелобольных детей

Накануне, 8 октября, в «АртРезиденции» в посёлке Черноисточинск, расположенной на месте бывшего демидовского завода, прошёл благотворительный показ мод. Мероприятие организовали совладельцы международного модельного агентства The Type из Екатеринбурга Дарья Сыч и Александра Мишарина. В показе приняли участие несколько визажистов и мастеров по причёскам, четыре дизайнера: финалистка конкурса «Русский силуэт» Дарья Ткачук с коллекцией «Metamorphoses», дебютантка Юлия Савина с платьями, которые могут трансформироваться под нужный размер, дизайнер Soul продемонстрировала коллекцию «Живая материя», а SilverFox представила коллекцию четырнадцати новых лимитированных экошуб.

С продажи билетов организаторы выручили более 11 тысяч рублей, средства пойдут на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей — подопечных нижнетагильского благотворительного фонда «Живи, малыш».

Как рассказали АН «Между строк» организаторы мероприятия, идея провести благотворительный показ мод появилась после объявления пандемии коронавируса.

«Сейчас очень много внимания посвящено коронавирусу, а другие болезни отошли на второй план. Но ведь постоянные публикации в социальных сетях фонда “Живи, малыш” говорят нам о том, что многие из тяжелобольных детей также нуждаются в ежедневной поддержке жизни с помощью лекарств. Мы решили напомнить об этом. К тому же мы хотели, чтобы каждый человек понял, что он может помочь. Многие люди боятся крупных сумм, думая, что только большие деньги принесут пользу. Но на самом деле, если каждый начнёт с малого, все вместе мы можем собрать средства на необходимые для жизни медикаменты», ­— рассказали в агентстве.

В благотворительном фонде «Живи, малыш» добавили, что вырученные деньги пойдут на сбор семье Лебедевых. У 11-летнего Тимофея и 9-летней Арины сложное заболевание, вызванное мутацией гена. Долгое время ребята страдали от судорог. Плохо двигались, ничего не слышали и не говорили. Лишь после обследования в Москве детям назначили нужное лечение. Брату с сестрой нужно пройти курс реабилитации в медцентре «Берег Надежды», стоимость которого составляет 75 300 рублей на каждого ребёнка. Таких денег у семьи нет, однако общими усилиями удалось собрать чуть больше 130 тысяч рублей.