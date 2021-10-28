«А мочу с собой нужно приносить?» «АртРезиденция» в Черноисточинске отменила Хэллоуин из-за введения QR-кодов 

Мероприятие «Чёрная суббота в Чёрном посёлке» (0+), посвящённое Хэллоуину, которое должно было пройти в «Артрезиденции» 30 октября, не состоится. Отменить мероприятие организаторы решили после требования проверять QR-код на входе.

«Несмотря на то, что мы сделали хорошую рекламу и на сайтах, и на радио, мы решили, что лучше отказаться от проведения мероприятия. Не пускать гостей без кода — это получать негатив от них, нарушать установленные требования мы не можем, так как не готовы платить штраф. Сейчас мы видим только один вариант — это закрыться до лучших времён», — рассказала организатор мероприятия Елена Кириллюк.

С 30 октября посещать выставочные, концертные, театральные и другие массово-зрелищные площадки смогут только вакцинированные или переболевшие COVID-19 посетители, имеющие соответствующие QR-коды. Информацию об этом разместили у себя и организаторы «Чёрной субботы», что вызвало волну возмущения даже у постоянных посетителей «Артрезиденции».

«А кал, мочу с собой нужно приносить? Анализ на сифилис? На туберкулёз? К колоноскопии на входе готовиться?», — пишет один из комментаторов.

По словам организаторов, не у всех волонтёров, работающих на мероприятии, есть QR-коды, поэтому и возник вопрос об его отмене.

«Друзья, мы — организаторы — заложники сложившейся ситуации. Мы подготовили интересную программу, сделали рекламу и продали билеты. Честно сказать у многих из нашей команды нет этих тестов, и мы не знаем как быть», — написали организаторы в Instagram.

После того, как команда «Артрезиденции» объявила о том, что мероприятие возможно не будет проводиться даже в формате «зелёной зоны», постоянные гости также отреагировали негативно.

«Почему другие могут, а вы не можете? Юристы работают бесплатно, только почитайте. Мы видим, что вам всё равно», — возмущается пользователь под ником @elena.tiptop.

В любом случае средства, потраченные на билеты, организаторы мероприятия сейчас возвращают, а также говорят, что билеты можно будет использовать при оплате будущих мастер-классов. В настоящий момент все массовые мероприятия в Черноисточинске отменены на неопределённое время.