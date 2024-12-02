Многомиллионные долги МУП «Горэнерго-НТ» погасят из городского бюджета

Нижний Тагил может не получить средства из областного бюджета на замену теплосетей, а программа МУП «Горэнерго-НТ», на которую с 2020 года планировалось направить около 600 млн рублей, фактически сорвана, пишет «Правда УрФО». На обновление сетей за 5 лет предприятием было направлено лишь десятки миллионов рублей, а сам МУП с каждым годом лишь наращивает убытки и кредиторскую задолженность. Миллиардные долги «Горэнерго-НТ», на обслуживании которой находятся сети Дзержинского района города с населением свыше 100 тысяч человек, гасятся из областного и муниципального бюджетов. При этом депутаты настаивают на платежах поставщику тепла — «Уралвагонзаводу», но с поступлением от компании дополнительных налоговых платежей. В течение следующего года мэрия намерена направить УВЗ крупную сумму, однако общую проблему формирования долгов МУПа это не решает. Коммунальщики получают новые иски о взыскании задолженности от поставщика ресурсов, которую не в силах погасить самостоятельно по причинам низких тарифов и высоких потерь в сетях, которые планировалось сократить с помощью инвестпрограммы.

От Нижнего Тагила в ходе согласительных комиссий по формированию бюджета Свердловской области на 2025 год была направлена заявка на выделение более миллиарда рублей на развитие коммунальной инфраструктуры и городского хозяйства. Однако, по словам депутатов областного Заксобрания, в ней отсутствуют предложения для выделения средств на погашение долгов МУП «Горэнерго-НТ» и реализацию инвестиционной программы предприятия по замене сетей.

На конец 2023 года кредиторская задолженность МУП «Горэнерго-НТ» составляла 2 млрд рублей. Муниципалитет обращался с заявкой на выделение 600 млн в 2024 году из областного бюджета для оплаты долгов перед АО «НПК «Уралвагонзавод», ТЭЦ которого отапливает Дзержинский район Нижнего Тагила. Причем одним из условий предоставления средств в ходе переговоров было увеличение налоговых отчислений со стороны УВЗ.

В региональном Минфине, однако, более аккуратно описывают ситуацию, указывая, что увеличение налогов от завода было предложением областных законодателей, которое находится в проработке. При этом чиновники надеются на дополнительные отчисления со стороны УВЗ.

Средства на гашение долгов в Нижний Тагил поступили из резервного фонда области и были направлены поставщику тепла. По данным областного Минфина, в настоящее время стоит вопрос о выделении не менее значительной суммы в 2025 году, но необходимая для предоставления денег документация от муниципалитета не поступала. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила, в свою очередь, заявляют, что задолженность в рамках трёхстороннего соглашения с «Уралвагонзаводом» будет оплачена из муниципального бюджета, а ближайший транш в 600 млн рублей планируется провести 2-3 декабря.

«Источником погашения образовавшейся задолженности перед АО “НПК “Уралвагонзавод” в 2025 году является бюджет города. В соответствии с соглашением, заключенным в январе 2024 года между администрацией города Нижний Тагил и “Уралвагонзаводом”, планируется в следующем году снизить объем задолженности на 778 млн рублей. По данному соглашению УВЗ обеспечивает бесперебойную поставку коммунальных ресурсов “Горэнерго-НТ”, необходимых для теплоснабжения и горячего водоснабжения Дзержинского района Нижнего Тагила», – сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Долги обслуживающей сети организации тем временем вновь накапливаются. «Горэнерго-НТ» и поставщик тепла находятся в длительных судебных спорах по части предъявляемых к оплате сумм. Только за услуги, оказанные в первом полугодии 2024 года, УВЗ уже взыскал более 600 млн рублей.

МУП личных средств на гашение столь крупных взысканий не имеет. За минувший год «Горэнерго-НТ» показал убыток в 377 млн рублей при выручке в 1,078 млрд, а себестоимость оказанных услуг была оценена в 1,5 млрд рублей. По оценке представителей предприятия, для выхода на безубыточность плату за транспортировку тепла необходимо поднять на 35%, что в рамках существующей тарифной политики невозможно.

Отмечается, что ранее дума Нижнего Тагила направляла обращение с просьбой пересмотреть предельный индекс роста платы за ЖКХ в сторону увеличения до 18%, но для Свердловской области этот показатель был утвержден на уровне 13% с возможностью корректировки в муниципалитетах на 2,1%.

В «Горэнерго-НТ» также указывают на потери из-за износа сетей. Изначально запланированная на 2020-2023 годы, растянута на год, а финансирование в 600 млн рублей было уменьшено до 324 млн рублей и перенесено на 2023 и 2024 годы. Однако в минувшем году средства не направлялись, а в текущем году составили только 34 млн, и в 2025-м значительного роста не ожидается.

«Инвестиционная программа НТ МУП “Горэнерго-НТ” в 2024-2025 годах реализуется за счёт средств предприятия. Планируемый объём средств — 35 млн рублей», — сообщили в мэрии Нижнего Тагила.

В рамках программы по замене сетей в Дзержинском районе изначально планировалось снизить объём потерь в них с 35% до 29%, но на конец отопительного сезона 2023-2024 годов, по оценке специалистов МУП, этот показатель составил порядка 40%. Уровень износа сетей, протяженность которых составляет 127 км, достиг 85%, и ежегодно в замене нуждается минимум 6-7 км. В «Горэнерго-НТ» добавляют, что администрация Нижнего Тагила прилагает усилия и проводит ремонт сетей, в том числе за счёт бюджета.

В текущем году муниципалитету удалось добиться выделения из областного бюджета более 200 млн рублей на ремонты теплосетей, но средства поступили только в сентябре, и в процессе проведения работ вынужденно проводились отключения теплоснабжения.

В минувшем отопительном сезоне десятки многоквартирных домов и соцобъекты Дзержинского района оставались без тепла из-за крупной аварии. В текущем году в «Горэнерго-НТ» пока позитивно оценивают начало отопительного сезона, отмечая, что стабильной работе способствует сохраняющаяся относительно теплая погода, позволяющая избежать повышения давления в сетях и рисков аварий.