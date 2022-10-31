Многокилометровая пробка образовалась на Серовском тракте из-за снегопада

Утром 31 октября на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов фура перегородила проезжую часть, образовав пробку протяжённостью несколько километров. Как сообщили E1.RU, на скользкой трассе из-за выпавшего снега грузовая машина не смогла заехать в горку.

На дороге по данному направлению фура перекрыла обе полосы движения. В течение пары часов на место происшествия прибыли полицейские и тягач. Фуру подтолкнули в горку, после чего водитель смог самостоятельно продолжить движение.

Как сообщает информационный портал Свердловской области, сейчас последствия снегопада устраняют более 270 единиц техники. Для обеспечения эффекта антискользящих дорог было израсходовано 36 тонн пескосоляной смеси и 6 тонн песка. Во время снегопада на линию вышли 128 комбинированных дорожных машин, 28 автомобилей с отвалами, 39 погрузчиков, 19 автогрейдеров, 57 единиц прочей техники. На полную расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям даётся 3–4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий — 5–6 часов, V категории — 12 часов. Тротуары от снега по нормативам убираются в течение 24 часов.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков отметил, что главной задачей для глав муниципалитетов является постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог в период межсезонья.

«У глав муниципалитетов, конечно, есть опыт работы со стихией, и приход снежного фронта был прогнозируем. Сейчас перед главами стоит задача держать под постоянным контролем состояние автомобильных дорог, их очистку от снега и льда, по возможности вывести дополнительную технику», — уточнил Василий Старков.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области призывает водителей, пассажиров и пешеходов соблюдать ПДД, учитывать сложные метеоусловия, автолюбителей просит соблюдать дистанцию на дороге, снижать скорость и предупреждать водителей о планируемых поворотах.

За прошедшие сутки на территории региона выпало до одного сантиметра снега. Дорожные службы продолжают находиться в режиме повышенной готовности. Сообщить о заснеженных участках на дорогах можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83.