Многодетной семье с ребёнком-инвалидом пришлось добиваться жилья от администрации Нижнего Тагила через прокуратуру 

В Нижнем Тагиле семье, воспитывающей ребёнка-инвалида, было предоставлено жильё после вмешательства прокуратуры Ленинского района Екатеринбурга. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с 2021 года в администрации Нижнего Тагила на учёте стояла многодетная малоимущая семья из семи человек, в которой воспитывалась двухлетняя девочка с инвалидностью. На основании этого семья имела законное право на предоставление жилья вне очереди.

Несмотря на то, что в феврале 2022 года законный представитель ребёнка написал заявление и передал в администрацию Нижнего Тагила все необходимые документы, подтверждающие заболевание, никаких действий по решению вопроса с жильём для семьи мэрия не предприняла, что выявила прокурорская проверка.

Ведомство направило исковое заявление в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с целью обязать администрацию города предоставить семье жильё вне очереди по договору социального найма, при этом предоставляемое помещение должно быть благоустроено, а его площадь должна рассчитываться с учётом всех членов семьи и права ребёнка-инвалида на дополнительную жилплощадь.

Во время рассмотрения дела администрация Нижнего Тагила передала многодетной семье благоустроенную квартиру по договору социального найма во внеочередном порядке.