Многодетная семья из Нижнего Тагила получила участок в лесном массиве

Семьям-льготникам из Нижнего Тагила выделили участки посреди леса и болота, где нет газа и электричества, а добираться до туда приходится пешком и по бездорожью, сообщают «Вести-Урал».

Землю под строительство дома в окрестностях Нижнего Тагила многодетной семье Важениных выделили два года назад, от дороги до участка примерно полтора километра через кусты и болота. Преодолевать их семье приходится пешком, проехать можно только на тяжёлой технике. Семья не смогла начать строительство в таких условиях и приобрела дом в ипотеку.

Искать другое жильё также пришлось их соседям — почти тысяча льготников тоже получила земли посреди леса. В этом, говорят чиновники из городской администрации, виноваты их предшественники.

«Я что имею, то я получил. Вопрос должен решаться, но денег стоит немалых. На 2022 год как раз микрорайон Ольховку отдаём на проектирование, когда будет проект, будем заявляться на финансирование», — сказал исполняющий обязанности начальника управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Андрей Лебедев.

«Прокуратура внесла представление в адрес главы администрации города Нижнего Тагила с требованием устранить выявленные нарушения и обеспечить данный земельный участок инженерной инфраструктурой. Мы проверим, как администрация Нижнего Тагила выполняет взятые на себя обязательства», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Похожая история произошла и в Белоярском районе — там многодетной матери пришлось отстаивать своё право на землю в суде и она выиграла процесс.