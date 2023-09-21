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«Много запросов было на квадроциклы, и теперь мы можем их купить». Уральские фермеры получат 25 млн рублей на развитие агротуризма

21.09.2023 14:41
«Много запросов было на квадроциклы, и теперь мы можем их купить». Уральские фермеры получат 25 млн рублей на развитие агротуризма

Три фермерских хозяйства из Свердловской области стали обладателями грантов «Агротуризм». Они получат на реализацию проектов сельского туризма 25 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Гранты распределены между 164 хозяйствами со всей России. Среди них — экокомплекс «Уральская пчёлка», занявший второе место в конкурсе Минсельхоза РФ, а также ферма «Черёмухово» в Талицком районе и «Рыбалка глэмп и кэмп» в селе Киприно Невьянского района.

Все участники прошли конкурс при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Поддержка фермерских хозяйств в Свердловской области осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, курирующий в фонде поддержку сельхозпроектов, провёл для конкурсантов обучающие семинары и консультации, помог в подготовке конкурсной документации. Очень рады узнать, что один из участников смог получить такую высокую оценку и занять второе место среди фермерских хозяйств со всей России. Уникальность проекта вкупе с уровнем подготовки позволили достичь таких результатов. Поздравляю всех победителей, а также тех, кто любит отдыхать в уникальных природных местах Свердловской области. Благодаря финансовой поддержке развития сельского туризма мы получим новые комфортные места отдыха», — прокомментировал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Напомним, в 2023 году к основным направлениям государственной поддержки сельхозпроизводителей в регионе добавилось новое — поддержка и развитие сельского туризма. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение запланировать на эти цели более 13 млн рублей. Грантовые средства предоставляются на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства по направлению «Агротуризм», а также при участии личных средств организаторов проекта.

Экокомплекс «Уральская пчёлка» — семейный бизнес супругов Каркачёвых в селе Кадниково. Начался он с увлечения пчеловодством и пяти ульев. Выход на новый уровень Татьяна Каркачёва связывает с прохождением бизнес-акселератора — одного из проектов поддержки СОФПП. Сегодня инфраструктура комплекса позволяет реализовывать программы отдыха и оздоровления. Гостям доступны экскурсии, продукция пчеловодства. Предприниматели развивают инклюзивный туризм, а также групповые программы для школьников.

«Если честно, мы не ожидали победы в конкурсе. Защита была нелёгкой, после собеседования в Москве вышли растерянными. А в итоге получили такой высокий балл. Мы очень признательны за содействие Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства, региональному Минсельхозу. Специалисты помогли нам всё правильно просчитать и описать. Деньги гранта хотим направить на покупку квадроциклов и снегоходов. Мы разрабатываем Лисью тропу до природного заповедника. Путь туда и обратно составляет 22 километра, на велосипедах не всем комфортно, много запросов было на квадроциклы. И теперь мы можем их купить», — рассказала Татьяна Каркачёва.

Ещё одному проекту — комплексу для рыбаков в селе Киприно Невьянского района — грант позволит существенно расширить инфраструктуру для размещения. Владелец КФХ Сергей Куприянов планирует построить новые дома и бытовки.

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации СОФПП оказывает комплексную поддержку фермерам: консультирует по грантам и субсидиям, по банковским продуктам для сельхозпроизводителей, проводит семинары и организует обучение, помогает в подготовке документов для получения грантовой поддержки, подбирает партнёров и помогает в организации сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Фото: СОФПП
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