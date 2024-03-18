«Многие люди уже не хотят путешествовать с турфирмами». Мобильное приложение «КУДА» помогает самостоятельно выбирать и проходить самые интересные маршруты на Урале, в России и мире

За последние четыре года темпы роста российского IT-рынка составляли 12% в год против 5% среднемировых. По прогнозам, в 2024 году рынок в РФ может вырасти ещё на 10–15% и превысить 3 трлн рублей. IT-технологии всё активнее внедряются в различные сферы деятельности, становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. В рамках совместного проекта «PRO бизнес IT-технологии» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы поговорили с президентом Краеведческого фонда «Наш Урал» Мариной Чеботаевой о разработке, созданной по инициативе фонда, — мобильном приложении для путешествий, которое называется «КУДА». В нём есть интерактивные квесты и интересные маршруты специально для активных и самостоятельных путешественников.

«Путешественники, в общем-то, всегда озабочены одной мыслью: куда отправиться в следующую поездку и как не упустить самое главное там, куда ты приехал. Для составления маршрута нового путешествия люди тратят часы, дни, недели. Мы готовы облегчить им этот путь. А ещё цифровые маршруты в мобильном приложении “КУДА” полезны для тех людей, у которых нет времени на поиск информации. Например, в командировке, когда у тебя перед самолётом есть пара свободных часов и ты хотел бы погулять по городу. Пользователь открывает маршрут и выбирает локации, которые он сможет увидеть за это время. На самом деле у нас есть десятки сценариев использования цифровых маршрутов. Но в каждом сценарии есть вопрос “Куда?”. Так и возникло название приложения», — рассказывает президент Краеведческого фонда «Наш Урал» Марина Чеботаева.

Марина Чеботаева

Мобильное приложение «КУДА» появилось в конце 2021 года как дополнительный и вспомогательный инструмент для проекта Краеведческого фонда «Наш Урал» «Малые города — удивительные достопримечательности». Приложение было создано благодаря Фонду президентских грантов, и тогда же в нём появились первые туристические маршруты по 20 малым городам Челябинской области и Республики Башкортостан. Постепенно количество маршрутов и число пользователей росло, а вместе с ними росло и само приложение, теперь оно вышло за рамки вспомогательного инструмента и стало большим, самостоятельным IT-проектом.

«Сегодня основные современные тренды в туризме — индивидуальные путешествия или путешествия в составе небольших групп по нестандартным маршрутам, погоня за эмоциями и впечатлениями. Развитию этих трендов способствует возможность самостоятельного онлайн-бронирование всего и вся: билетов, мест проживания, лежаков на пляже, сеанса у шамана. Именно благодаря современным трендам появилось и развивается мобильное приложение “КУДА”. Цифровые маршруты в приложении помогают самостоятельным туристам составлять собственный план поездки и комфортно путешествовать по Уралу, России и миру. На портале “Наш Урал” последние 5 лет мы регулярно проводим опросы пользователей, которые показывают, что подавляющее большинство — 80–90% туристов — не хотят путешествовать с турфирмами. Особенность приложения как раз заключается в том, что оно предназначено для самостоятельных путешественников», — отмечает наша собеседница.

Приложение имеет наглядный и удобный интерфейс. Специально для него разработаны стильные карты. Маршрут можно начать с любой точки и проходить его в комфортном для себя темпе. Приложение покажет достопримечательности рядом с пользователем, в нём есть фильтр локаций по интересам, а это более 30 категорий. Все достопримечательности в маршрутах показаны через яркие фотографии и подробное описание с точными координатами. Ещё ярко выражена геймификация, которая поддерживается форматом квеста с виртуальными наградами. Приложение автоматически определяет время прохождения маршрута, поэтому можно устраивать коллективные игры на местности. А также поделиться успехами в социальных сетях, оставлять комментарии и общаться с другими пользователями. Есть возможность пуш-уведомлений и аудиосопровождение.

Сейчас в мобильном приложении «КУДА» более 100 маршрутов, из них 68 — на Урале, значительная их часть — на территории Свердловской области, 28 маршрутов проложено по России и несколько — за рубежом. Мобильное приложение доступно в Google Play, App Store и AppGallery.

«После того как мы прошли акселератор IT-продуктов в Агентстве стратегических инициатив, стало понятно, что надо выходить за рамки Урала. В 2022 году общественные представители АСИ помогли нам создать первые маршруты в России: в Пензе, Архангельской области, Дагестане. В планах — развитие приложения в других странах. Мы решаем одновременно две глобальные задачи: увеличение числа пользователей и создание новых цифровых маршрутов в приложении», — рассказывает Марина Чеботаева.

По её словам, целевая аудитория приложения — это активные пользователи интернета в возрасте 25–45 лет с доходом выше среднего, путешествующие 4–10 раз в год. У сервиса для путешествий уже свыше 15 тысяч скачиваний, более 5 тысяч активных пользователей в месяц.

«Мы пока не даём рекламу, чтобы увеличить охват аудитории: число пользователей и скачиваний и так постоянно растёт. Нам очень важно сейчас увеличить количество маршрутов в приложении», — отмечает Марина.

В создании маршрутов разработчики взаимодействуют с муниципалитетами и крупными корпорациями, с сообществами и экспертами. По словам Марины Чеботаевой, в последнее время, благодаря национальным проектам, многие российские города меняются в лучшую сторону, в них появляются яркие арт-объекты, стильные парки и общественные пространства. К сожалению, до самостоятельных путешественников эта информация не всегда доходит. Поэтому цифровой маршрут-презентация в приложении — это очень хорошая возможность для администраций городов и регионов показать всё лучшее в городе или районе и обратить внимание путешественников на обновлённую комфортную городскую среду, современную инфраструктуру, яркие арт-объекты. Крупные корпорации и градообразующие предприятия также понимают, что приложение поможет не только путешественникам, но и местным жителям лучше узнать свой город или регион.

«С начала 2024 года мы начали вести активную работу с экспертами. Авторский цифровой маршрут для эксперта в мобильном приложении “КУДА” — это не только новый способ самореализации, но и выход с нашей помощью на новую аудиторию. Эксперты, уже создавшие маршруты в “КУДА”, говорят о новом интересном опыте и о возможности сделать полезными свои “путевые заметки” для широкого круга людей», — делится Марина.

Краеведческий фонд «Наш Урал» предлагает качественное информационное сопровождение проекта: за год информацию о цифровом маршруте, состоящем из 15 точек-достопримечательностей, увидят не менее 300 тысяч человек. По словам Марины, этот показатель достигается благодаря паутине контента, которую разработчики создают, используя все интернет-каналы взаимодействия с аудиторией: портал «Наш Урал и весь мир», сообщества и группы в соцсетях, мессенджеры и другие каналы.

«Наша активная аудитория — около 6 млн человек в год. На постоянной основе над приложением работают четыре человека. У нас проектная работа, поэтому, если возникают дополнительные задачи, мы увеличиваем группу до 20 человек. У нас есть план развития приложения, и мы его ежемесячно корректируем и добавляем в него новые задачи в зависимости от поведения пользователей и задач проекта», — отмечает Марина Чеботаева.

В планах на 2024 год у создателей приложения — увеличить количество пользователей до 50 тысяч человек и как минимум вдвое увеличить количество маршрутов. Для этого важно создать цифровые маршруты для самостоятельных путешественников в 12 наиболее популярных у туристов городах России. А для повышения квалификации команды есть намерение пройти обучение в акселераторе Фонда развития интернет-инициатив.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются IT-технологиями. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели смогут рассказать большой аудитории о своих компаниях, создаваемых ими продуктах и услугах в сфере IT и привлечь новых клиентов. Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме коротко расскажите о вашей компании: как долго работаете на рынке IT, наиболее интересные реализованные проекты, в чём ваши конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес IT».