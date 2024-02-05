«Мне всё это надоело, не впрягайте меня в свои разборки». Сын известного тагильского бизнесмена Николая Уткина покончил с собой из-за развода родителей

В Нижнем Тагиле 4 февраля 15-летний сын известного бизнесмена Николая Уткина покончил жизнь самоубийством. Информацию об этом АН «Между строк» подтвердила мама мальчика. Женщина уточняет, что на такой поступок сын мог пойти на фоне болезненного бракоразводного процесса родителей.

Бывшая жена Уткина по имени Ольга уточняет, что была замужем за Николаем 15 лет. У экс-супругов, помимо старшего сына, ещё двое детей — 9 летний сын и 4-летняя дочь.

«Отношения с мужем испортились в августе 2023 года, после чего я ушла от него с тремя детьми. Мы переехали в квартиру на ГГМ, которую он ранее купил мне, однако оформлена она была на него. С этого момента бывший муж постоянно пытался переманить детей на свою сторону. Младшего сына Николай забрал ещё в сентябре, пообещав купить компьютер. В январе забрал и дочь, периодически жестил, запрещал общаться. 31 января вместе с дочерью улетел отдыхать в Египет. Сейчас они не в России, но должны вернуться 6 февраля», — рассказала Ольга.

Накануне трагедии, 3 февраля, Ольга вместе со старшим сыном провела весь день в Екатеринбурге. По возвращении мама предложила парню остаться переночевать у неё, однако тот настоял, что ему нужно домой, а оттуда он пойдёт ночевать к бабушке — на следующий день у подростка была запланирована тренировка в тренажёрном зале. На обратной дороге в Нижний Тагил подростку позвонил отец. Между ними произошёл напряжённый разговор, после которого остаток пути мальчик молчал и, по мнению матери, находился в подавленном состоянии. На следующий день, в воскресенье, он написал маме прощальные сообщения в мессенджерах и покончил с собой. Позже выяснится, что дома отец семейства имел сейф, в котором находилось огнестрельное оружие. Как подросток получил доступ к содержимому сейфа, на момент публикации неизвестно.

Мать мальчика уточняет, что сын болезненно переживал развод родителей, но мыслей о суициде никогда не высказывал. До декабря 2023 года подросток жил с матерью, однако потом переехал к отцу, угрожавшему лишить его материального обеспечения.

«Ему не нравилось, что происходило с нашей семьёй, наши постоянные конфликты с его отцом. В последнее время он иногда говорил мне: “Мне всё это надоело, не впрягайте меня в свои разборки”», — вспоминает Ольга.

По факту смерти подростка было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства). В СК России по Свердловской области от комментариев по этому факту воздержались.