«Мне важно делать свою работу хорошо и выкладываться на 100 процентов». Педагог в четвёртом поколении Анастасия Гаязова открыла свой репетиторский центр, чтобы учить взрослых и детей по новым методикам 

Преподаватель английского и немецкого языков Анастасия Гаязова открыла свой репетиторский центр «Твой учитель» в 24 года. Спустя 3 года он занял достойное место на рынке образовательных услуг Нижнего Тагила, а несколько учеников Анастасии выбрали лингвистику в качестве профессии. Сегодня в рамках спецпроекта «PRO бизнес» АН «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства представительница богатой педагогической династии — девушка учитель в четвёртом поколении — рассказала о своём любимом деле, новых технологиях в образовании и мотивации, которую даёт ведение бизнеса.

27-летняя Анастасия Гаязова с улыбкой вспоминает, что в детстве не хотела быть учителем. Её прабабушка, бабушка, мама и тётя были педагогами, и, видя, как родители дома устраивают педсовет, Настя внутренне сопротивлялась выбору профессии. Но уже в старших классах учитель истории школы № 81, где она училась, разглядела в девочке будущего педагога и стала предлагать ей проводить часть уроков в других классах. Летом Настя работала в загородных лагерях помощником вожатого.

С иностранными языками тоже всё было неоднозначно. До 10 класса Настя мечтала стать учителем истории, поскольку была покорена талантом своих учителей по этому предмету. Потом были мысли пойти в журналистику. Девушка даже стажировалась на местном радио и проходила курсы молодых корреспондентов при газете «Тагильский рабочий». Но в 10 классе мама наняла для дочери репетитора по английскому, потому что с иностранным языком у девочки тогда были проблемы. Учитель настолько увлекла ученицу новым миром английского языка, что к 11 классу Настя точно знала, что пойдёт на иняз. Там она познакомилась со своим супругом, который тоже сегодня работает в школе.

До 24 лет Анастасия совмещала работу в школе, в частном образовательном центре и переводчиком на международных спортивных и деловых мероприятиях, проводившихся в Нижнем Тагиле и других городах области. Опыт в профессии уже в столь молодом возрасте был огромен, и девушка задумалась о том, чтобы создать что-то своё. Она записалась на курс «Начни своё дело» областного фонда поддержки предпринимательства, чтобы научиться строить бизнес.

«Я шла учиться тому, как правильно делать бизнес. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, и если я не компетентна в каком-то вопросе, значит, этому нужно научиться. Программа от фонда поддержки предпринимательства была крутая, она многое мне дала. Это очень хорошая поддержка в самом начале. Мне не дали волшебную таблетку, но уверенность, поддержку и нужные знания я получила. А ещё спикеры дали понимание, где искать нужную информацию. То есть дали не рыбу, а удочку», — говорит Анастасия.

Девушка вспоминает, что её мама была против такой затеи. У людей старшего поколения, говорит она, до сих пор остался стереотип о том, что бизнес — это очень сложно и не совсем законно. У молодого поколения, наоборот, есть ложное ощущение, что открыть своё дело очень просто и каждый с этим справится.

«Люди думают, что можно поставить стул, стол и работать. Это пугает, если честно. Мне кажется, именно по этой причине сегодня много некачественных образовательных курсов на рынке. Когда люди без должного образования идут преподавать и чему-то учить других людей, для меня это странно. Возможно, это мои заморочки, я из педагогической династии и очень ответственно отношусь к профессии. Мне важно делать свою работу хорошо настолько, насколько я умею, и выкладываться на 100 процентов. Я открыла свой центр, потому что мне хотелось самореализоваться и делать то, чего я не могу делать на основной работе. Сказать, что я заработала много денег на этом, я не могу. Для меня это больше про самореализацию».

Центр «Твой учитель» открыл свои двери 1 сентября 2019 года в офисе на Красноармейской, 198а. Там он располагается по сей день. Здесь проводятся занятия по скорочтению, ментальной арифметике, робототехнике для ребят от 4 лет. Старшеклассников Анастасия готовит к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. Ну и, конечно, ученики всех возрастов приходят сюда изучать английский и немецкий. Кому-то язык нужен для учёбы, кому-то — для работы, кому-то — для путешествий и саморазвития.

Попадая в репетиторский центр «Твой учитель», сразу понимаешь, с какой любовь здесь всё создавалось. Так, в одной из аудиторий в глаза бросается красная телефонная будка, созданная тагильским ремесленником по образу знаменитой лондонской. В праздники Анастасия тематически украшает пространства, проводит мастер-классы и игры.



Фото: Благотворительный мастер-класс по созданию рождественских венков. Собранные средства пошли на помощь приютам для бездомных животных.



Вообще игровые форматы в обучении, а также использование современных технологий и гаджетов можно смело назвать фишкой центра «Твой учитель». Так, на занятиях со школьниками и уже взрослыми учениками Анастасия использует очки виртуальной реальности с программой VARVARA. VR-тренажёр для обучения английскому языку был разработан в 2020 году Дальневосточным федеральным университетом. А в написании части диалогов принимала участие Анастасия Гаязова.

Надевая очки, ученик переносится на другой континент, в США, и общается с американцами, управляя диалогом с помощью пульта. Поняв, насколько это необычная и крутая история, Анастасия приобрела VR-тренажёр для своего центра. Ни в частных, ни в государственных школах Свердловской области подобных тренажёров сегодня нет.

Наш редактор Екатерина Баранова попробовала на себе такой способ изучения английского языка и осталась в восторге. А представьте, как это может быть интересно детям!

«Я фанат всяких гаджетов. Мы с мужем долго спорили по поводу робота-пылесоса, и я купила его в тайне от мужа. Это же робот! Мне нравится, что его можно запрограммировать, и он сам уберёт нужные места. Я считаю, что мир современных технологий делает жизнь человека проще, удобнее, и почему бы не использовать технологии в процессе обучения. Разумеется, ученик находится в виртуальных очках не весь урок, а только небольшую его часть. Это позволяет немного переключиться», — говорит Анастасия Гаязова.

Пока Анастасия преподаёт в своём центре самостоятельно. В планах — получение образовательной лицензии, которая позволит нанять педагогов по новым направлениям и делегировать часть рабочих задач другим людям. Также тагильчанка намерена выучиться на логопеда, чтобы корректировать речевые отклонения у своих учеников.

«Сегодня очень много детей с отклонениями речи. А специалистов в Нижнем Тагиле не хватает. Они есть, они очень крутые, и к ним огромная очередь. Многим детям можно помочь, если вовремя заметить проблему. Я вижу, сколько сегодня школьников с задержкой психического развития, ко мне приходят на занятия ребята с признаками нарушения фонематического слуха. Если такой ребёнок приходит ко мне на английский, как мне это править?» — рассуждает педагог.

Ещё одна большая мечта нашей героини — запуск социального проекта для пожилых людей. Настя хочет заниматься с пенсионерами языками и творчеством, но понимает, что такую работу можно вести только при поддержке государства. В прошлые годы девушка писала гранты на городской конкурс «Твоя инициатива», но отбор не прошла.

«Я считаю, что у нас есть серьёзная проблема, когда люди пожилого возраста ничем не заняты. Они уходят на пенсию и оказываются на обочине жизни. На работу, если позволяет здоровье, их не берут, средств для путешествий и отдыха у них нет. А общения очень не хватает. Людям надо чем-то заниматься, чтобы жить дальше. Я мечтаю работать с пожилыми, но для меня есть моральная дилемма — я не могу брать с них деньги за обучение. Надеюсь, когда-нибудь я получу грант и смогу заняться этим проектом».

Три совета Анастасии Гаязовой для успешного изучения иностранного языка

1. Самообразование в иностранных языках — миф. Невозможно выучить язык, просто занимаясь по самоучителю, уверена Анастасия. Поэтому первый совет — найдите преподавателя, желательно с педагогическим образованием. Обязательно попросите у него документы.

2. Как маленькие дети учатся говорить? Они погружаются в так называемую языковую ванну, когда родители разговаривают с ними 24 на 7. А вот с преподавателем иностранного языка ученик общается 2–3 часа в неделю. Этого недостаточно! Нужно подкреплять полученные от учителя знания — слушать радио, смотреть ролики в интернете на иностранном языке, переводить песни.

3. Не ленитесь. Многие люди мечтают заговорить на иностранном языке спустя 3 месяца обучения, но это что-то из разряда фантастики. Результат можно увидеть минимум через полгода-год интенсивной работы. Без труда ничего не получится.

Если и вы хотите стать участником спецпроекта «PRO бизнес», пишите нам на почту probusiness@mstrok.ru. В письме расскажите о вашей компании: чем она занимается, как давно существует, в чём её конкурентные преимущества. Не забудьте добавить фото и видео, указать контактные данные. Участниками проекта могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели.