«Мне с ними не о чем говорить». Лукашенко отверг любые переговоры с оппозицией

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским госканалам заявил, что ему не о чем разговаривать с представителями белорусской оппозиции.

По его мнению, оппозиция хочет привлечь в страну европейские инвестиции — а они означают сокращения рабочих на заводах.

«И что, я буду с ними разговаривать на тему таких инвестиций?» — возмутился президент.

Также, по его мнению, оппозиция предлагает сделать образование и медицину в Беларуси платными и перестать закупать оружие у России по низким ценам.

«Я должен начать этот диалог снизу — со студентами, с трудовыми коллективами», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в каждой области нужно сформировать советы из представителей гражданского общества и органов власти и обсуждать с ними конституционную реформу. По его словам, часть «немыслимо колоссальных» президентских полномочий нужно передать губернаторам и парламенту.

Напомним, в Беларуси со дня президентских выборов 9 августа не прекращаются акции протеста не согласных с их итогами. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко (80,1% голосов), демонстранты считают лидером Светлану Тихановскую (10,1% по версии ЦИК). После оглашения результатов выборов граждане Беларуси выходят на митинги, которые жёстко подавляют силовые ведомства.