Мне пришла претензия по долгам за мусор от «Рифея», что делать? Инструкция юриста от АН «Между строк»

В сентябре жителям Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа стали поступать досудебные претензии о погашении задолженности от регионального оператора по обращению с ТКО компании «Рифей». В письме говорится, что в случае несвоевременной или неполной оплаты за вывоз мусора регоператор будет вынужден обратиться в суд для принудительного взыскания суммы долга с учётом пени.

Тагильчане отмечают, что претензии приходят не только на имя собственников жилых помещений, но и на их несовершеннолетних детей, лиц, которые только прописаны в данной квартире. Также жильцы многоквартирных домов жалуются, что в документе указаны неверные суммы исходя из общего количества прописанных. Кроме этого, многие тагильчане и жители ГГО принципиально отказываются платить по «грабительским», по их мнению, тарифам.

За разъяснениями редакция АН «Между строк» обратилась к руководителю «Центра юридических консультаций» Екатерине Зубковой.

Претензия составлена на человека, который не является собственником данного жилого помещения (или на несовершеннолетнего ребёнка).

«Если претензия адресована человеку, не зарегистрированному в помещении и не являющемуся собственником, есть два пути: игнорировать претензию или обратиться с заявлением в компанию с аргументами о ненадлежащем лице для вручения претензии. Конечно, лучший вариант второй, поскольку игнорирование — это плохой инструмент защиты. Если же претензия адресована несовершеннолетнему, являющемуся собственником или зарегистрированному в помещении, долг необходимо оплатить его законным представителям (как правило, маме или папе), сам по себе факт адресации претензии несовершеннолетнему не значит, что требования выставлены незаконно».

В претензии указано неверное количество прописанных людей и, соответственно, сумма долга.

«В этом случае необходимо представить данные о числе зарегистрированных и просить сделать перерасчёт за тот период, в котором неверно указано количество зарегистрированных».

Претензия получена, хотя все долги оплачены.

«Лучший способ — сделать сверку расчётов, так вы избежите неприятных судебных взысканий».

Человек принципиально не хочет платить регоператору «Рифей», но боится, что деньги спишут с его банковской карты. Что в таких случаях делать?

«Бояться дальше, потому что правомерное начисление порождает правомерное удержание».

Напомним, с середины августа «Региональный информационный центр» от имени регионального оператора по обращению с ТКО «Рифей» через суд добивается от должников выплат за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. На 1 августа 2019 года за вывоз мусора предприниматели задолжали около 45 млн рублей, ещё порядка 6,5 млн рублей — физические лица. Как рассказали в пресс-службе РИЦ, в планах — продолжить претензионно-исковые работы до полного погашения задолженностей, а уже в сентябре агент регоператора «Рифей» планирует подать в суд более 50 тысяч заявлений в отношении физлиц, которые задолжали больше 100 млн рублей, включая пени. Более 1300 должников — юридических лиц получат претензии на сумму свыше 60 млн рублей.