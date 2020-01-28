Митрополит РПЦ назвал пластические операции «проституцией, беснованием и смертным грехом» (ВИДЕО)

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон в интервью телеканалу ТВК высказал мнение, что пластические операции — это «смертный грех», «проституция», «сумасшествие», «страшное беснование».

«Смертный грех. Все пластические операции есть проституция, потому что они делаются для угоды только блуда. И самообман. Скорее всего, это даже маленькое, а может, и глубокое сумасшествие», — заявил он.

Митрополит подчеркнул, что это касается и мужчин, и женщин. Священнослужитель отметил, что РПЦ признаёт только реконструктивные пластические операции, которые делаются из-за травм.

«Страшное лицо пугает детей. Это медицинское врачевание», — сказал митрополит Пантелеймон.

Он считает, что людям «достаточно косметики, которой так много», а пластические операции — «это страшное беснование». Также митрополит призвал православных не подражать тем, «кто давно уже служит своим фиглярством на огромных эстрадах».