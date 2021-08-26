Мишустин выделил Свердловской области 1,4 млрд рублей на социальную инфраструктуру

Свердловская область получит 1,38 млрд рублей субсидий из федерального бюджета на строительство социальной инфраструктуры, распоряжение федерального правительства о выделении средств опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сообщается, что субсидии предоставляются по федеральной программе «Жилище». Свердловская область фигурирует в разделе «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», программа предусматривает строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для ввода в эксплуатацию жилья в рамках проектов по развитию территорий. Деньги предоставляются в рамках софинансирования.

Всего в постановлении фигурируют 14 субъектов федерации. Больше всего субсидий получит Чеченская Республика (она фигурирует в двух разделах программы). На втором месте по размеру финансирования — Свердловская область.