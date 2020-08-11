Мишустин утвердил правила получения кешбэка за покупку туров по России

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России, сообщается на сайте правительства.

В правилах говорится, что компенсацию за покупку российских туров автоматически начислят на карту в течение пяти дней с момента оплаты поездки, оплатить тур необходимо картой «Мир». Список предложений будет доступен на ресурсе мирпутешествий.рф с 21 до 28 августа. Продолжительность поездки или проживания в гостинице должна быть не менее четырёх ночей, стоимость тура не может быть меньше 25 тысяч рублей.

В программу возврата средств входят поездки по всем регионам России.

«Однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года», — уточняется в сообщении.

Сумма возврата зависит от стоимости поездки: при трате от 25 тысяч рублей туристам вернут 5 тысяч рублей, от 50 тысяч рублей — 10 тысяч рублей, от 75 тысяч рублей — 15 тысяч рублей. Программа включает как организованные туры, круизы, так и отдельное проживание в отеле для тех, кто путешествует не по путёвке.

На реализацию программы кешбэка правительство планировало выделить 15 млрд рублей. Изначально Ростуризм заявлял, что регионы повышенного спроса в проекте участвовать не будут: в частности, деньги не планировалось возвращать за отдых на черноморском побережье Краснодарского края, в Крыму, Москве или Санкт-Петербурге. Позже глава Ростуризма Зарина Догузова уточнила, что программу распространят на все регионы.