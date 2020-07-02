Мишустин сообщил о выделении 2 млрд рублей из федерального бюджета на строительство ЕКАД

Председатель правительства Михаил Мишустин во вступительном слове на заседании кабмина заявил, что федеральный бюджет сегодня выделит дополнительно 2 млрд рублей на строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой дороги, сообщается на официальном сайте кабинета министров.

«Этот проект даст возможность разгрузить один из крупнейших транспортных узлов нашей страны и ускорить автомобильное сообщение. Выделенные средства позволят быстрее завершить стройку и ввести дорогу в эксплуатацию», — отметил премьер.

Вопрос о выделении средств обсуждался 22 апреля во время рабочей встречи по видеосвязи Владимира Путина и губернатора Евгения Куйвашева. Во время совещания глава государства позвонил заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину и попросил рассмотреть возможность выделить Свердловской области 2 млрд рублей на завершение строительства ЕКАД.

Совещание Путина и Куйвашева было связано с мерами профилактики коронавирусной инфекции в регионе.