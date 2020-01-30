Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для борьбы с распространением вирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае, пишет ТАСС.

На заседании правительства Мишустин сообщил, что распоряжение «пошло в работу», однако официально оно пока не опубликовано. Премьер-министр пообещал, что 30 января правительство проинформирует всех о мерах, принятых для борьбы с распространением вирусной инфекции. Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать россиян о профилактике и предупреждении распространения нового типа коронавируса.

Напомним, в конце декабря в китайском городе Ухань произошли первые случаи заражения новым типом вируса 2019-nCoV. По мнению китайских эпидемиологов, очагом распространения мог стать рынок морепродуктов в Ухане. Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек, погибло уже более 100 человек. Случаи заражения также зафиксированы в Австралии, Канаде, Германии Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции и Японии. В России подтверждённых случаев заражения коронавирусом пока не зафиксировано, однако с подозрением на заболевание госпитализированы жители Кемерова и Воронежа.