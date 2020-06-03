Мишустин распорядился возобновить обычную работу больниц

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении плановой медицинской помощи, в первую очередь высокотехнологичной, в клиниках, сообщается на сайте правительства. Также Мишустин распорядился перевести места в государственных и частных клиниках, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией, в обычный режим. По словам премьера, это касается не всех, а тех регионов, где позволяет ситуация.

«В первую очередь речь идёт о ряде федеральных клиник в Москве. Такое решение будет приниматься соответствующим федеральным министерством или агентством, которое является учредителем медицинской организации», — приводит слова Мишустина «Интерфакс».

Глава Минздрава Михаил Мурашко уточнил, что в Москве некоторые клиники уже вернулись к обычной работе.

«В Москве мы действительно восстанавливаем работу по своему профилю ряда федеральных медицинских клиник, но по регионам ситуация у многих остаётся ещё напряжённая», — сказал Мурашко.

Накануне, 2 июня, Мишустин поручил Министерству здравоохранения сохранить резерв больничных мест, созданных для людей с коронавирусом, на случай, если заболеваемость снова начнёт расти.