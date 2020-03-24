Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Александра Жарова, со ссылкой на распоряжение правительства пишет ТАСС.

«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в распоряжении.

Ранее сообщалось, что с 24 марта Жаров должен возглавить «Газпром-медиа», а должность главы ведомства займёт начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

Жаров возглавляет Роскомнадзор с 2012 года, до этого в 2008 году он занимал пост заместителя министра связи и массовых коммуникаций. Также он успел побывать директором департамента пресс-службы, информации и протокола правительства РФ. С 2004 по 2006 год Жаров был пресс-секретарём премьера Михаила Фрадкова, с 1999 по 2004 год занимал должность пресс-секретаря Минздрава, а затем работал заместителем гендиректора ВГТРК.