Мишустин официально снял с должности главу Пенсионного фонда РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии с должности главы Пенсионного фонда Максима Топилина, пишет «Интерфакс».

В документе говорится, что новым руководителем фонда становится Андрей Кигим, который ранее возглавлял Фонд социального страхования. Имя нового главы ФСС будет сообщено дополнительно.

О том, что Топилин покинет ПФР, федеральные СМИ писали накануне. В качестве причин отставки указывалось, что он — неподходящая фигура для грядущего объединения социальных внебюджетных фондов.

Максим Топилин с 2012 года возглавлял Министерство труда и социальной защиты, до этого занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития. После того как 15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об отставке с поста главы правительства, Топилин несколько дней исполнял обязанности министра, однако вместо него главой Минтруда стал Антон Котяков. 22 января 2020 года Мишустин назначил Топилина главой ПФР.