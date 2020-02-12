Мишустин назначил двоюродного брата Кадырова замминистра спорта России

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителем министра спорта бывшего первого замминистра по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, со ссылкой на опубликованное на сайте правительства постановление сообщает «Дождь».

«Хочу поблагодарить руководство страны за оказанное доверие и особенно моего Дорогого Брата, Героя России, Главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова за поддержку и предоставленные возможности!» — написал в Instagram сам Байсултанов.

С 2016 года Байсултанов занимал должность первого заместителя министра по делам Северного Кавказа. В январе это ведомство было ликвидировано. В 2004–2005 годах Байсултанов занимал пост управляющего делами президента и правительства Чечни, с 2007 по 2012 год работал заместителем полномочного представителя на Северном Кавказе.

В 2018 году «Русская служба Би-би-си» сообщала, что Одес Байсултанов приходится Кадырову двоюродным братом. Старший брат Одеса Байсултанова Идрис в феврале 2020 года был назначен министром образования Чечни.

Накануне стало известно, что 23-летний Хамзат Кадыров, которого называют племянником главы Чечни Рамзана Кадырова, возглавил Совет безопасности республики. О назначении на своей странице в Instagram написал двоюродный брат Рамзана Кадырова префект Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов. Он также рассказал о назначении 30-летнего Ибрагима Закриева руководителем администрации главы и правительства Чеченской Республики.