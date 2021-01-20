Миронов объявил о слиянии CР с партиями «За правду» и «Патриоты России»

«Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России», заявил во время брифинга в Госдуме лидер СР Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что все левые патриотические силы в России должны объединиться, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, чтобы прекратить монополию «Единой России».

«Конечно, мы объединяемся, рассчитывая на укрупнение на левом фланге в преддверии выборов в Госдуму, но главное не это. Главное — изменение хода истории в стране. Мы за 30 лет нахлебались либеральных идей и рецептов, мы нахлебались опыта жизни по чужим лекалам. Мы должны идти своим путём. Идеи левые имеют огромную популярность», — сказал Миронов.

Меньше месяца назад Сергей Миронов уверял, что никаких договорённостей о слиянии его партии с другими партиями нет, однако признавал, что переговоры на эту тему всё-таки ведутся.

По данным источника Znak.com, Сергей Миронов крайне неохотно участвовал в переговорах о слиянии своей партии с какой-либо ещё, но его заинтересовало предложение первого заместителя председателя партии «За правду» Александра Бабакова частично проспонсировать думскую кампанию СР. При этом сам лидер СР называет данную информацию «очень интересным слухом, не имеющим никакого отношения к реальности».