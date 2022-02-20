Мирных жителей ДНР И ЛНР начали эвакуировать в Россию. К полудню субботы, 19 февраля, около 36 тысяч женщин и детей Донбасса уже находились в Ростовской области, передаёт ТАСС слова первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.

Ситуация в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. Людей эвакуируют круглосуточно. Как ранее заявили в МЧС ДНР, только из Донецкой Народной Республики планируется вывезти около 700 тысяч человек.

К приёму эвакуируемых в России готовы уже свыше 280 пунктов временного размещения, где людей обеспечат горячим питанием, душем и услугами прачечной, а также средствами связи и интернетом. По словам Водолацкого, условия для пребывания беженцев создают как минимум на две недели.

Кроме того, в субботу эвакуируемым начали выдавать единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека, оказать которую поручил в пятницу президент РФ Владимир Путин. Как заявили власти, проблем с организацией выплат нет.

Размещать беженцев смогут 26 регионов России. В РЖД готовы отправить в Ростовскую область составы для перевозки беженцев в другие регионы. При этом выехать из России в Донбасс уже не получится — все пункты пропуска в Ростовской области работают только на въезд в страну.