Минздрав заявил о заразности заболевших коронавирусом до 20 дней

Инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, выступая на консилиуме по вопросам о COVID-19, заявил, что заболевший коронавирусной инфекцией остаётся заразным на протяжении 10–20 дней после появления симптомов, пишет ТАСС.

«Длительность выделения вируса обычно зависит от тяжести течения заболевания. В ряде исследований было показано, что при лёгком и среднетяжёлом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после появления симптомов. При тяжёлом течении заболевания длительность выделения вируса может быть <...> до 20 дней», — отметил Чуланов.

Эксперт добавил, что в редких случаях положительный результат тесты могут показывать на протяжении двух месяцев, но это «не значит, что в данном случае человек является инфекционно опасным». На консилиуме также было объявлено, что в 30–40% случаев тест на коронавирус может дать ложноотрицательный результат — показать отсутствие коронавируса, хотя он есть.