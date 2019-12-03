Минздрав заявил о востребованности российских медуслуг в мире

Директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава РФ Сергей Муравьёв в ходе пленарного заседания Национального конгресса по экспорту медуслуг заявил, что российская медицина востребована на международном уровне, пишет ТАСС.

«Российская медицина в целом востребована на международной арене, помимо того, что в политическом плане мы являемся лидером в глобальном направлении здравоохранения, таком как борьба с неинфекционными заболеваниями, туберкулёзом», — заявил он.

Муравьёв также добавил, что работа российской медицины является рычагом, позволяющим привлечь «достаточное количество иностранных пациентов», и выразил надежду на увеличение их числа. По его словам, целевым показателем проекта по экспорту медуслуг на 2019 год ставилось привлечение 564 тысяч иностранных пациентов, что в денежном эквиваленте равнялось бы 470 млн долларов.

«За первую половину 2019 года нам удалось привлечь около 530 тысяч иностранных пациентов, в целом они получили медицинские услуги в медицинских организациях различного профиля. Объём составил 230 млн долларов, поэтому мы близки к тем контрольным цифрам», — объяснил Муравьёв.

Ранее, 26 августа, сообщалось, что зарубежные партнёры заинтересовались медицинскими услугами, которые оказываются российским космонавтам. Кроме того, интерес вызвала и телемедицина, которая способна решить задачу оказания высококвалифицированной помощи в странах, где недостаточно медицинских центров.