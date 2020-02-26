Минздрав заявил о нехватке около 120 тысяч работников среднего медперсонала

Дефицит среднего медицинского персонала в России составляет около 120 тысяч специалистов, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова.

По её мнению, для ликвидации дефицита нужно увеличить мощность подготовки в рамках среднего специального образования минимум в два раза.

«Мы совместно с этими коллегами (Минпросвещения и Минтруда России) фиксируем 120 тысяч дефицит среднего медицинского персонала, планы по устранению этого дефицита на 2024 год в первую очередь путём наращивания в том числе объёмов подготовки и создания условий для осуществления качественного труда, повышения дохода, финансовой поддержки и так далее», — сказала Семёнова.

Она сообщила, что на данный момент в отрасли задействовано 1,3 млн работников среднего медперсонала.

«Среднестатистический отток и внутренняя миграция — в пределах 6–8%. Математика очень простая — мощность подготовки специалистов нужно увеличить как минимум в два раза», — заявила замминистра.

По словам чиновницы, за последние 20 лет регионы постарались максимально оптимизировать сеть профессиональной подготовки специалистов.

«Объём притока — 66 тысяч специалистов. Это выпуск этого года, выпуск следующего года — около 72 тысяч специалистов и максимальный выпуск следующего года — 77 тысяч специалистов», — сказала она.

Ранее сообщалось, что, по данным Минтруда и Минздрава, кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4%. Для решения проблемы предлагалось привлекать иностранных граждан.