Минздрав выпустил в гражданский оборот первую партию российской вакцины от коронавируса

Первую партию российской вакцины «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи, выпустили в гражданский оборот, со ссылкой на пресс-службу Минздрава пишет ТАСС.

В ведомстве сообщили, что партия вакцины «прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора», в ближайшее время её поставят в регионы России.

Ранее, 4 сентября, стало известно, что вакцина поступила в три московских поликлиники — она будет доступна для тех, кто решит добровольно участвовать в клинических исследованиях.

О создании вакцины от коронавирусной инфекции в середине августа объявил Владимир Путин — он заявил, что одна из его дочерей сделала такую прививку. Вакцину уже использовали мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу.