Минздрав: В России установлен новый рекорд средней продолжительности жизни

Средняя продолжительность жизни в России за восемь месяцев 2019 года составила 73,6 года. По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 0,7 года. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, сообщает «Интерфакс».

Министр отметила, что показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.

«Хорошие результаты по снижению показателя общей смертности мы видим в тех регионах страны, где проводится планомерная работа по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила Скворцова.

73,6 года — рекордный показатель средней продолжительности жизни в России. Вместе с тем Минздрав планировал, что в 2018 году он достигнет 74 лет, но в реалистичности такого прогноза сомневались и Счётная палата, и Минэкономразвития.