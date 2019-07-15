Минздрав упростит выдачу лекарств из наркотического списка

Минздраву поручили упростить выписку наркотических обезболивающих и психотропных препаратов. Соответствующее поручение ведомству дала вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова.

По данным РИА Новости, изменения будут внесены в приказ от 2012 года. Этот документ регулирует «изготовление, распределение, регистрацию, учет и хранение» наркотических и психотропных веществ, назначаемых пациентам врачами.

Помимо этого Минздраву предстоит проработать методические рекомендации, чтобы сотрудники медучреждений смогли определять потребности пациентов в наркосодержащих препаратах в зависимости от их реальных нужд. Сейчас распределение психотропных медикаментов в основном проводится «по количеству коек».

Также Минздрав обязали направить в регионы разъяснения, касаемые перевозки наркотических и психотропных обезболивающих в медицинские организации и аптеки.