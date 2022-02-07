Минздрав Свердловской области утвердил новые правила оформления больничных для пациентов с COVID-19 

В Свердловской области пациентам, которые болеют COVID-19 амбулаторно и в лёгкой форме, электронный больничный лист будут оформлять на семь дней. После этого при отсутствии жалоб и симптомов он будет закрываться автоматически, сообщили в региональном оперштабе.

В Минздраве Свердловской области также добавили, что контрольный ПЦР-тест на коронавирус больше не является обязательным.

«Согласно внесённым изменениям, людям с новой коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в лёгкой форме и которые получают лечение дома, электронный больничный лист оформляется на семь дней. По истечении этого срока — при отсутствии жалоб и симптомов — пациент выписывается, контрольные обследования на коронавирус при этом не проводятся, а больничный лист закрывается дистанционно», — рассказали в областном Минздраве.

Приказом ведомства предусмотрено, что выписать пациента из стационара для лечения в амбулаторных условиях врач может до получения отрицательного теста на ковид. При этом диагноз врачи могут ставить не только на основании ПЦР-тестов, но и основываясь на ИХА-тесте.