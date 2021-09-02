Минздрав Свердловской области сообщил о спаде заболеваемости коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева в ходе пресс-конференции в «ТАСС-Урал» сообщила, что в регионе зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом, пишет ЕАН.

«Сегодня мы имеем некоторый спад заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и продолжаем сворачивать коечный фонд, что не может не радовать, поскольку койки возвращаются в штатный режим работы. Это значит, что всё больше больных получат ту помощь, которая, к сожалению, была ограничена. Больными коронавирусом было занято 9 тысяч коек, сегодня мы сворачиваем 2 тысячи. Это говорит о том, что санэпидрежим соблюдается, люди вакцинируются и нужно сохранять темпы», — рассказала замминистра.

По данным регионального оперштаба, значительного снижения числа заболевших ковидом в области пока не зафиксировано — на 1 сентября в Свердловской области было зарегистрировано 518 новых случаев COVID-19, тогда как на 15 августа показатель составил 526 человек.