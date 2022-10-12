Минздрав Свердловской области будет возмещать больницам затраты на командировки врачей в Донбасс

Министерство здравоохранения Свердловской области опубликовало приказ о возмещении медицинским учреждениям затрат на командировки сотрудников в Луганскую и Донецкую народные республики. В документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации региона, сказано, что Донбасс нуждается «в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры».

В приказе говорится, что субсидии медучреждениям будут рассчитаны в соответствии с количеством медиков, направленных в командировку, срока их пребывания там. Минздрав гарантирует оплатить проезд, съём жилья и дополнительные расходы на проживание. Также при расчёте субсидий будут учитывать средний заработок медицинского сотрудника.

Для получения компенсации медучреждения должны отправить в областной Минздрав заявку на предоставление субсидии, приложить к ней документы об уплате налогов, сборов страховых взносов, пеней и штрафов по ним и справку из бухгалтерии, подтверждающую, что у организации нет долгов по возврату субсидий и инвестиций. После этого министерство будет принимать решение о выделении денег или об отказе в компенсационных выплатах.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков при этом заявил АН «Между строк», что никого из медицинских работников региональных учреждений здравоохранения в командировки в ДНР и ЛНР сейчас не направляют. Информацию о мобилизованных медиках в ведомстве не комментируют, рекомендуя журналистам звонить в военные комиссариаты.