Минздрав: Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить

Заместитель главы Минздрава РФ Евгений Камкин заявил 5 июня, что в России удалось переломить ситуацию с коронавирусом.

«У нас продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам», — цитирует Камкина ТАСС.

Он добавил, что в регионах России были перепрофилированы 53 федеральных медицинских центра для приёма пациентов с COVID-19, с «общим объёмом коечного фонда более 12 тысяч». По его словам, в ближайшее время в Москве девять перепрофилированных под коронавирус федеральных центров вернутся к оказанию обычной медицинской помощи по своему профилю.

При этом он отметил, что Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны коронавируса.

Напомним, с начала пандемии коронавируса в мире заразились более 6,6 млн человек, умерли около 380 тысяч инфицированных. На сегодняшний день в России выявлено 449 834 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек. В Свердловской области зафиксировано 6930 случаев коронавируса. Из них 246 — в Нижнем Тагиле.