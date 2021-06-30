Минздрав России рекомендовал вакцинироваться от коронавируса раз в год

Минздрав РФ утвердил временные рекомендации о порядке проведения вакцинации населения против СOVID-19 и направил их в регионы, пишет РИА Новости.

В рекомендациях сказано, что после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год. Для иммунизации не нужен анализ на антитела — важно следовать графику вакцинирования независимо от их количества. Прививаться (или ревакцинироваться) можно любой зарегистрированной вакциной.

При выявлении в ходе первичной вакцинации от коронавируса проблем со здоровьем повторную вакцинацию можно провести другим препаратом, уточняют в Минздраве.

В середине июня в Москве и Подмосковье началась обязательная массовая вакцинация от коронавируса для работников торговли и сферы услуг, а также чиновников и муниципальных служащих. Не прививаться смогут только те, у кого есть медицинские противопоказания. Примеру Москвы последовали более 20 регионов России.

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 заявили, что работников торговли и сферы услуг, отказавшихся прививаться от коронавируса, следует отстранять от работы. Заведения, не привившие 60% сотрудников, могут быть закрыты на срок до 90 дней. Одновременно с этим в российской столице ввели QR-коды — только при их наличии привившиеся смогут посещать заведения общественного питания.

Кроме того, власти возвращаются к ужесточению коронавирусных ограничений. Бурятия первой из субъектов РФ объявила о тотальном локдауне. За несоблюдение обязательств по вакцинации и санитарных правил работодателям по всей стране грозят крупные штрафы.