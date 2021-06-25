Минздрав разрешил прививать «Спутником V» беременных

В Министерстве здравоохранения России разрешили прививать вакциной от коронавируса «Спутник V» беременных, заявил РИА Новости глава ведомства Михаил Мурашко.
По его словам, в ближайшее время будущие мамы будут включены в план вакцинации населения.
Ранее о возможной вакцинации беременных заявила инфекционист Татьяна Чаленко. По её словам, исследования вакцины вошли в финальную стадию и в ближайшее время, помимо будущих мам, прививки разрешат для применения детям.
Накануне Всемирная организации здравоохранения впервые признала, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса, обновлённые рекомендации опубликованы на сайте организации. По данным экспертов, дети и подростки переносят COVID-19 в более лёгкой форме, чем взрослые.
«Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжёлого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», — отметили в организации.