Минздрав разрешил прививать «Спутником V» беременных

В Министерстве здравоохранения России разрешили прививать вакциной от коронавируса «Спутник V» беременных, заявил РИА Новости глава ведомства Михаил Мурашко.

По его словам, в ближайшее время будущие мамы будут включены в план вакцинации населения.

Ранее о возможной вакцинации беременных заявила инфекционист Татьяна Чаленко. По её словам, исследования вакцины вошли в финальную стадию и в ближайшее время, помимо будущих мам, прививки разрешат для применения детям.

Накануне Всемирная организации здравоохранения впервые признала, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса, обновлённые рекомендации опубликованы на сайте организации. По данным экспертов, дети и подростки переносят COVID-19 в более лёгкой форме, чем взрослые.