​​​​​​​Минздрав разрешил делать одновременно прививки от гриппа и от коронавируса

Минздрав России разрешил одновременно прививаться и вакциной от гриппа, и от COVID-19 однокомпонентным препаратом «Спутником Лайт», сообщается в обновленной инструкции по применению лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак».

«Специальных исследований лекарственных взаимодействий не проводилось. Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинические исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Гам-КОВИД-Вак“, так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении. Ожидается отсутствие снижения иммуногенности для расщеплённых, субъединичных и полимерсубъединичных гриппозных вакцин», — говорится в инструкции, подписанной директором ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Александром Гинцбургом.

В документе отмечается, что смешивать вакцины от коронавируса и гриппа в одном шприце нельзя, так как «нет данных о фармацевтическом взаимодействии».