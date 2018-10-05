Минздрав призвал запретить рекламу леденцов от боли в горле

Минздрав предлагает дополнить закон «О рекламе» запретом на рекламу противомикробных лекарств, в том числе популярных леденцов от боли в горле («Граммидин», «Стрепсилс») в 2019–2020 годах, пишет РБК. Сейчас этим законом запрещена реклама табака и наркотических средств.

В России также запрещена реклама в СМИ лекарств, которые отпускаются по рецепту, за исключением продвижения на специализированных конференциях. Безрецептурные медикаменты рекламировать можно.

Ранее, в апреле, из Госдумы был отозван законопроект о запрете распространения в телепрограммах рекламы лекарственных средств. Его авторы отмечали, что реклама лекарств на ТВ создаёт условия для несогласия пациентов следовать рецептурным назначениям медицинских работников и становится причиной правонарушений со стороны аптечных организаций.