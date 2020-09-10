Минздрав предложил запретить продажу вина и пива до 21 года

Минздрав считает необходимым повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года, заявил ТАСС заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

По его словам, выпивка в раннем возрасте приводит к злоупотреблению алкоголем в будущем.

«Такого рода регулирование необходимо, прежде всего, в отношении некрепкого алкоголя, потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потреблённого алкоголя и риском смерти. Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем», — сказал Салагай.

Инициативу поддержал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Лоббировать законопроект о запрете продажи алкоголя крепче 16,5% (пороговое значение крепости вина) людям моложе 21 года Минздрав начал с марта 2019 года. Однако, несмотря на то, что инициативу согласовало большинство федеральных ведомств, в Минфине законопроект не поддержали, а в Минэкономразвития сочли необоснованным.