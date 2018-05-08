Минздрав предложил запретить приковывать наркозависимых при реабилитации

Министерство здравоохранения совместно с проектом «Трезвая Россия» направило заместителю председателя Совета Федерации Галине Кареловой проект требований к центрам для немедицинской реабилитации наркозависимых, со ссылкой на документ пишет РБК.

По словам директора департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава Оксаны Гусевой, новые требования для немедицинской реабилитации помогут повысить эффективность и медицинской части этого процесса, поскольку пациенты получат возможность приспособиться к новой жизни без наркотиков.

«Нам нужно, чтобы центры выполняли требования СанПиН, чтобы не применялись методы, унижающие человеческое достоинство, например приковывание к батарее, чтобы было сотрудничество с медицинскими организациями, чтобы у реабилитантов не пропустили серьёзные заболевания, в том числе психические», — указала Гусева.

Глава организации-разработчика концепции «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что стандарты готовили четыре года. На этапе обсуждения новых требований среди экспертов к подготовке документа подключился Минздрав.

К работе реабилитационных центров предлагается закрепить 24 требования: 14 — обязательных, десять — факультативных. Если организация будет соответствовать всем обязательным требованиям и не менее шести факультативным, её включат в реестр некоммерческих организаций-исполнителей общественно полезных услуг. Для повторного включения в реестр через два года потребуется уже выполнение восьми факультативных требований. Кроме того, на повторное включение в реестр смогут претендовать организации, которые за 18 месяцев работы смогли достичь не менее 30% годовых ремиссий (если человек не употребляет наркотики в течение года) и которые удержали в программе реабилитации не менее 50% пациентов.

Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников отмечает, что новые требования необходимы, но они должны быть обсуждены с сообществом.

«Должна быть создана площадка, на которой Минздрав, Минтруд, МВД, "Трезвая Россия", наша организация, ещё несколько гильдий и союзов подробно бы обсудили проблемы стандартов и ГОСТов. Чтобы не получилось как всегда — что требования написаны для какой-то конкретной организации и заточены именно под её выгоду», — указал он.

По мнению собеседников РБК, сейчас сфера немедицинской реабилитации, по сути, лишена государственного регулирования и контроля: ни МВД, к которому перешли функции ликвидированной в 2016 году ФСКН, ни Минтруд, который занимается социальными вопросами, немедицинской реабилитацией не занимаются.

В случае положительного рассмотрения всеми заинтересованными ведомствами новые требования к реабилитационным центрам могут быть приняты постановлением правительства или приказом Росстандарта, рассказал собеседник РБК в Минздраве.