Минздрав предложил ввести штрафы при завышении цен на лекарства‍

Для аптекарей и производителей лекарств, которые завышают цены на жизненно важные лекарственные препараты, введут штрафные санкции, пишут «Известия». Минздрав предложил штрафовать должностных лиц на 50 тысяч рублей, а юридических — на сумму, двукратную излишне полученной выручки. Проект федерального закона о штрафах уже подготовлен.

В список жизненно важных входит более 700 лекарственных препаратов, начиная от аскорбиновой кислоты и парацетамола до новейших противоопухолевых препаратов. Цены на них регулирует государство, однако проверки Генпрокуратуры в предыдущие годы выявили завышение цен на данную категорию лекарств по всей России. При этом денежного наказания за подобное нарушение до сих пор не существовало.

По словам гендиректора акционерного общества «Аптека Венера» Елены Гавриловой, аптеки не завышают цены на эту категорию препаратов намеренно.