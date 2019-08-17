Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Министерство здравоохранения РФ предложило работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников. Рекомендации вошли в корпоративную модельную программу «Укрепление общественного здоровья», разработанную ведомством.

Работодателям предлагается изучить влияние курения на производительность труда, и, согласно этим данным, определить объем и форму штрафов за курение и бонусов за отказ от табака для сотрудников.

Как пишет РБК, также работодателям рекомендуют включить в пакет медицинского страхования помощь для сотрудников, которые решили лечиться от табачной зависимости.

По данным портала SuperJob, 31% курильщиков выходят на перекур 3-4 раза за день, а 37% курят почти каждый час и каждый раз тратят на это 5-10 минут. Эксперты подсчитали, если 15 сотрудников со средней зарплатой в 30 тысяч рублей в среднем курят 4 раза в день по 5 минут, то компания ежемесячно «тратит впустую» почти 150 тысяч рублей.