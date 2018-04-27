Минздрав отчитался о снижении потребления алкоголя в России на 40%

Среднее потребление алкоголя в России за последние 12 лет сократилось почти на 40%, со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения пишет РИА Новости.

В ведомстве произошедшее объясняют результатами «системной работы». Речь идёт о запрете на продажу алкогольных напитков в детских, образовательных, медицинских учреждениях и спортивных объектах, а также ограничениях на розничную продажу алкоголя с 23 до 08 часов.

В феврале Минздрав сообщал о том, что в 2017 году потребление алкоголя в России составило 10 литров на душу населения, тогда как в 2016 году этот показатель находился на отметке 10,3 литра. По данным ВОЗ, уровень потребления алкоголя в 2016 году в России составил 14 литров на душу населения.

В марте Росстат отмечал снижение смертности россиян от отравлений алкоголем более чем в 2 раза по сравнению с 2016 годом. По данным ведомства, в 2017 году от случайных отравлений алкоголем погибли 6800 россиян, что на 7200 меньше, чем в 2016 году. Это составило 0,4% от всех смертей в стране в 2017 году.