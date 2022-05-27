Минздрав опубликовал сведения о доходах главврачей Нижнего Тагила

Министерство здравоохранения Свердловской области опубликовало сведения о доходах и имуществе руководителей государственных медицинских учреждений региона. Среди руководителей медучреждений Нижнего Тагила за 2021 год самый высокий доход показали главный врач стоматологической поликлиники города Елена Ионга (9,33 млн рублей), главврач Городской больницы № 4 Нижнего Тагила Константин Аникин (7,1 млн рублей) и главный инфекционист города Марина Холманских (3,75 млн рублей). Как и в прошлом году, список замыкает главный врач врачебно-физкультурного диспансера Ирина Панькова с доходом 1,5 млн рублей.

Стоит отметить, что среди начальников медучреждений области своими доходами отличился главврач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов, который заработал 11,9 млн рублей.