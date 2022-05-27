Минздрав опубликовал сведения о доходах главврачей Нижнего Тагила

Министерство здравоохранения Свердловской области опубликовало сведения о доходах и имуществе руководителей государственных медицинских учреждений региона. Среди руководителей медучреждений Нижнего Тагила за 2021 год самый высокий доход показали главный врач стоматологической поликлиники города Елена Ионга (9,33 млн рублей), главврач Городской больницы № 4 Нижнего Тагила Константин Аникин (7,1 млн рублей) и главный инфекционист города Марина Холманских (3,75 млн рублей). Как и в прошлом году, список замыкает главный врач врачебно-физкультурного диспансера Ирина Панькова с доходом 1,5 млн рублей.
Стоит отметить, что среди начальников медучреждений области своими доходами отличился главврач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов, который заработал 11,9 млн рублей.
|
№
|
Название медицинского учреждения
|
ФИО руководителя
|
Доходы за 2020 год
|
Доходы за 2021 год
|
1
|
ГАУЗ СО Стоматологическая поликлиника г. Нижний Тагил
|
Ионга Елена Викторовна
|
1 620 498, 13 рублей
|
9 333 706,51 рублей
|
2
|
ГАУЗ СО «Городская больница № 4 г. Нижний Тагил»
|
Аникин Константин Владимирович
|
3 377 030, 14 рублей
|
7 113 914, 08 рублей
|
3
|
ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница»
|
Холманских Марина Владимировна
|
2 069 588, 50 рублей
|
3 751 918, 45 рублей
|
4
|
ГАУЗ СО «Демидовская городская больница»
|
Овсянников Сергей Викторович
|
2 146 545, 99 рублей
|
3 711 722, 27 рублей
|
5
|
ГБУЗ СО «Городская больница № 1 г. Нижний Тагил»
|
Павловских Александр Юрьевич
|
5 391 669, 65 рублей
|
3 256 933, 51 рублей
|
6
|
ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний Тагил»
|
Клейменов Дмитрий Михайлович
|
2 986 740, 73 рублей
|
3 211 334, 69 рублей
|
7
|
ГАУЗ СО «Психиатрическая больница № 7»
|
Мишарин
Вячеслав Юрьевич
|
2 087 883, 31 рублей
|
3 027 044, 09 рублей
|
8
|
ГАУЗ СО «Противотуберкулёзный диспансер № 3»
|
Николаева
Юлия
Александровна
|
1 949 482, 62 рублей
|
2 735 504, 40 рублей
|
9
|
ГБУЗ СО «Городская станция скорой медицинской помощи г. Нижний Тагил»
|
Безбородов Сергей Васильевич
|
2 615 646, 74 рублей
|
2 582 942, 01 рублей
|
10
|
ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 4 г. Нижний Тагил»
|
Климова
Жанна Сергеевна
|
2 177 123, 71 рублей
|
2 220 419, 94 рублей
|
11
|
ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 3 г. Нижний Тагил»
|
Запольская Лариса Борисовна
|
1 364 048, 72 рублей
|
2 029 658, 54 рублей
|
12
|
ГБУЗ СО Врачебно-физкультурный диспансер
|
Панькова Ирина Валентиновна
|
1 226 377, 46 рублей
|
1 505 164, 17 рублей