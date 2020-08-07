Минздрав опроверг информацию о начавшейся среди медиков и чиновников вакцинации

Информация о том, что некоторым медикам и чиновникам в Москве уже предлагают сделать прививку от COVID-19, о чём ранее со ссылкой на источники сообщил Bloomberg, не соответствует действительности, заявил «Интерфаксу» руководитель пресс-службы Минздрава России Максим Радецкий.

По данным Bloomberg, некоторые медики и чиновники получили приглашение сделать прививку с помощью вакцины, которую разработал Центр имени Гамалеи и которая должна быть зарегистрирована в ближайшее время. В пресс-службе правительства Москвы от комментариев отказались.

«Проведение вакцинации населения, включая группы риска, возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке. Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований», — сказал Радецкий.

Ранее Bloomberg сообщил, что представители российской элиты — политики и бизнесмены — имели доступ к вакцине с апреля. В институтах, имеющих отношение к разработке вакцины, эту информацию отрицают. В Кремле заявили, что им неизвестно о подобных случаях.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса Центра имени Гамалеи в России завершены. По его словам, массовая вакцинация ожидается в октябре, она должна быть бесплатной. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцина будет зарегистрирована в августе, её производство начнётся в сентябре. Ещё одну перспективную вакцину центра «Вектор» планируется зарегистрировать в сентябре, начать производство — в октябре.