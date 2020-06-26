Минздрав на полгода отложил обязательное тестирование водителей на алкоголь и наркотики при получении прав

В Министерстве здравоохранения решили отложить введение обязательного тестирования на алкоголь и наркотики в моче и крови при медицинском освидетельствовании водителей при получении и восстановлении прав до 1 января 2021 года, сообщается в проекте приказа ведомства, опубликованном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Предыдущий приказ Минздрава, меняющий правила прохождения водителями медкомиссии, обязывал проходить тест на определение в крови маркера, указывающего на хронический алкоголизм (карбогидрат-дефицитного трансферрина, CDT). Кроме того, документ предполагал, что желающим получить новые или вернуть права после лишения придётся сдавать анализ мочи при посещении нарколога. В течение двух часов образец должны были проверить на следы опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона и барбитурата, а если бы экспресс-анализ дал хотя бы один положительный результат — пробу предписывалось отправлять на подтверждающий тест в лаборатории. В ноябре 2019 года, когда ввели эти правила, в регионах скопились огромные очереди в наркологические диспансеры; в Казани в такой очереди от сердечного приступа скончался пенсионер. Экс-глава Минздрава Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра до 1 июля 2020 года и пообещала переработать проект приказа.

В июне отредактированный приказ Минздрава опубликовали для обсуждения на портале правовых актов. Согласно новому проекту приказа, процедура должна стать проще: если во время осмотра врач-психиатр-нарколог обнаружит синдромы заболевания (психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ), которые являются «противопоказанием к управлению транспортным средством», то кандидата на получение водительских прав отправят дополнительно сдавать анализы крови и мочи.

Новые правила должны были заработать с 1 июля 2020 года, но теперь их перенесли. Однако с 1 июля вступят в силу некоторые нововведения для водителей — изменится порядок легализации изменений в конструкции автомобиля: к примеру, при переводе двигателя с бензина на газ, установке багажников, лебёдок и фаркопов нужно будет предоставить транспортное средство на проверку в специальную лабораторию. Кроме того, ужесточаются правила ввоза в страну праворульных ТС: в частности, под запрет попала техника категорий M2 и M3 — микроавтобусы и автобусы, грузовики, самосвалы с манипуляторами и строительная техника.