Минздрав констатировал проблемы с лечением онкологии в регионах

Минздрав России проанализировал качество лечения онкологии в регионах и обнаружил «огромное количество дефектов», со ссылкой на заявление главы ведомства Вероники Скворцовой пишет ТАСС.

По словам министра, выявленные недостатки касаются как диагностики и лечения онкологии, так и квалификации специалистов. Как уточнила Скворцова, разница между квалификациями в онкологических службах в разных регионах очень большая.

Глава Минздрава подчеркнула, что на сегодняшний день можно констатировать существенное отставание России в ранней диагностике и лечении онкологических заболеваний. По итогам 2017 года одногодичная летальность достигла 22%, а пятилетняя выживаемость приближается к 54%. Целевыми показателями по этим параметрам являются 70% по пятилетней выживаемости и 12% — по одногодичной летальности.

По словам Скворцовой, для устранения проблем нужен «полный переход для каждого больного, независимо от того, где он проживает, на единый код онкологического заболевания».

«Он включает не только локализацию, наличие или отсутствие отдаленных метастазов, не только морфологические, иммуногистохимические маркеры, но и островные генетические маркеры, которые позволяют — даже если половина этого кода идентична — вести совершенно по-разному пациентов и выходить на разные международные протоколы лечения»,— заявила министр.

Она отметила, что помимо этого в России создаются головные федеральные центры по ключевым направлениям.

«Для того, чтобы облегчить эту работу, мы создаем референсные медицинские центры. Академик Франк [Георгий Франк, онколог и академик Российской академии медицинских наук] возглавит, соответственно, иммуногистохимию, и сейчас уже начал сертифицировать во всех регионах те центры, которые будут в этой сети»,— пояснила глава Минздрава.

Она уточнила, что аналогичные центры появятся по томографии и ранней диагностике заболеваний.

Напомним, 1 марта в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил запустить в стране общенациональную программу по борьбе с онкологией. Ранее гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Андрей Каприн сообщил в интервью «Коммерсанту», что рост уровня заболеваемости раком составляет 1,5% в год, «как и во всем мире».