Минздрав и СК по Свердловской области проводят проверки после гибели заслуженной учительницы из Верхней Туры в ГБ № 1 Нижнего Тагила 

Региональный Минздрав и Следственный комитет по Свердловской области проводят проверку после смерти 73-летней жительницы Верхней Туры, заслуженного учителя русского языка. Женщина скончалась 8 марта 2022 года в ГБ № 1 Нижнего Тагила от пневмонии и коронавируса. Она 12 часов провела без медицинской помощи.

Как сообщает портал Е1.ru, скорая помощь Верхней Туры отвезла пациентку в больницу Красноуральска, там её перенаправили в Нижний Тагил. Врачи потеряли драгоценное время в поездках между поликлиниками. Дочь погибшей, Татьяна, рассказала изданию о том, что в Верхней Туре нет стоматологии, хирургии, инфекционного отделения. Женщина уверена, что в смерти её матери виновата система здравоохранения Свердловской области. После трагедии она обратилась с жалобой в Минздрав, требуя прояснить ситуацию с предоставлением медицинских услуг в Верхней Туре. Но там пояснили, что отделения больницы пришлось закрыть из-за «экономической неэффективности».

«По информации, изложенной в обращении, министерством здравоохранения проводится проверка, — сообщили АН "Между строк" в ГБ № 1. — На сегодняшний день установлено, что за время пребывания 7 марта в приёмном покое пациентка находилась под наблюдением врачей. Ввиду наличия сопутствующих жалоб пациентке был произведён осмотр терапевтом и хирургом, произведены все исследования, в том числе КТ. После чего её госпитализировали в отделение. 8 марта состояние пациентки резко ухудшилось, она была переведена в реанимационное отделение, где, к сожалению, скончалась».

Помимо Минздрава, свою проверку проводит СУ СК по Свердловской области.