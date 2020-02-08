Минздрав: Ежегодно в России умирает более 70 тысяч человек из-за врачебных ошибок

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время заседания совета ректоров медицинских вузов заявил, что ежегодно в России более 70 тысяч человек умирает из-за врачебных ошибок и непрофессионализма медперсонала больниц. Он считает, что такое количество смертей можно было предотвратить.

«Мы теряем — я не буду целенаправленно называть цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам и неблагоприятным, есть официальная статистика по фонду — но это фактически на сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжёлыми осложнениями, это более 70 тысяч человек в год», — цитирует министра «Интерфакс».

В частности, порядка 25 человек ежегодно умирают от использования лидокаина, а из-за неправильной эксплуатации медицинских каталок для машин скорой помощи гибнут или получают тяжкие увечья минимум один-два человека в год.

Глава Минздрава предложил включить в программу обучения будущих врачей вопросы безопасности оказания медпомощи, её качества, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами.

Кроме того, Мурашко отметил, что российским медикам не хватает коммуникативных навыков, позволяющих выстроить качественное общение с пациентами. Очень часто именно это становится причиной жалоб на врачей.